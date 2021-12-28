كابوس كورونا يحاصر إدارة بايدن.. وخبراء يتوقعون تسجيل نصف مليون إصابة يومياً

كتبت: نهال أبو السعود

تستمر إصابات كورونا الجديدة في الارتفاع في الولايات المتحدة حيث ينتشر المسافرون في جميع أنحاء البلاد بعد عيد الميلاد ويستعدون لقضاء عطلة نهاية أسبوع أخرى في ظل تفشي متحور اوميكرون الجديد وسط محاولات من ادارة الرئيس بايدن لاحتوائه.

يبلغ متوسط ​​عدد حالات الإصابة الجديدة في الولايات المتحدة الآن ما يقرب من 200 الف حالة، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز. هذا أعلى بنسبة 47% عما كان عليه قبل أسبوع وأعلى رقم منذ 19 يناير.

وقال الدكتور جوناثان راينر احد كبار الخبراء :"أعتقد أننا سنشهد نصف مليون حالة يوميًا في وقت ما خلال الأسبوع المقبل إلى 10 أيام".

وقال الدكتور انتوني فاوتشي كبير أطباء البيت الأبيض ومستشار الرئيس جو بايدن: "مع متغير Omicron شديد العدوى نحن بالتأكيد سنستمر في رؤية زيادة (في الحالات) لفترة من الوقت"

وقال فاوتشي إنه بالنظر إلى ليلة رأس السنة الجديدة يوم الجمعة ، ستكون التجمعات الصغيرة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل آمنة. لكنه نصح الناس بتجنب الحفلات الكبيرة حيث لا يعرفون حالة التطعيم لجميع الضيوف.

واضاف: "عندما تتحدث عن حفلة ليلة رأس السنة الجديدة حيث يحتفل بها 30 ، 40 ، 50 شخصًا ، فأنت لا تعرف حالة التطعيم ، أوصي بشدة: ابتعد عن ذلك العام ستكون هناك سنوات أخرى للقيام بذلك. ولكن ليس هذا العام."

وفقًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، تم نقل حوالي 71000 أمريكي إلى المستشفى مع Covid-19 حتى يوم الأحد، بينما كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز عن وفاة 1408 أمريكيًا بسبب Covid-19 كل يوم خلال الأسبوع المنتهي يوم الأحد وهذا يمثل زيادة بنسبة 17% عن الأسبوع السابق.