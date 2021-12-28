قطع المياه غدًا عن بعض مناطق مدينة فايد بالإسماعيلية بسبب أعمال ربط الخطوط

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن قطع المياه عن بعض مناطق مركز ومدينة فايد غدًا الأربعاء بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى انتهاء الأعمال، نظرًا لأعمال ربط خطي 300 مم و600 مم والخاص بتعارضات طريق "الإسماعيلية - السويس".



وأوضحت محافظة الإسماعيلية، أن قطع المياه سيتم بدءً من منطقة السساتر حتى أبوسلطان وأهابت المحافظة أصحاب المخابز والأهالي والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ، كلف اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بإعادة رصف وتجميل المرحلة الأولى من طريق أبو عطوة الرئيسي ، لفتح الطريق أمام السيارات، وعبور المواطنين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدخل المدينة.



وقال المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل أنه جرى البدء في أعمال كشط طبقات الأسفلت بمدخل مدينه أبو عطوة ، بطول 2 كم تمهيدا؛ لأعمال الرصف طبقًا للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية لرصف الطرق وذلك ضمن أعمال تطوير طريق محور الإسماعيلية السويس الزراعى .



وأضاف الشيمى أن أعمال التطوير تأتى ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2021 / 2022 التي تتم على مرحلتين الأولى منها بتكلفة إجمالية ٥٦ مليون جنيه والثانية بتكلفه 60 مليون جنيه.



ولفت إلى أن تلك الاعمال تأتي في اطار توجيهات محافظ الاسماعيلية بإحداث طفرة غير مسبوقة فى شبكة الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية والفرعية ، طبقاً لتوجهات الدولة بالنهضة الشاملة لكافة الطرق على مستوى الجمهورية .

