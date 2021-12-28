فرنسا تسجل نحو 180 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب وكالات

سجلت فرنسا، اليوم الثلاثاء، حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حيث تجاوز المؤشر 179 ألف حالة، وذلك فى الوقت الذى تنتشر فيه سلالة "أوميكرون".

ويواصل المتحور أوميكرون من فيروس كورونا إحداث فوضى فى الأجواء مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية منذ عطلة الميلاد نهاية الأسبوع، فيما يتوقع أن يدفع تقدمها السريع فرنسا إلى فرض قيود صحية جديدة فى مواجهة كوفيد-19 الاثنين 27 ديسمبر 2021.

وتسجل منطقة أوروبا أكبر عدد من الإصابات بكوفيد فى العالم مع 2,901,073 حالة فى الأيام السبعة الماضية (55% من الإجمالى العالمي)، بالإضافة إلى أكبر عدد من الوفيات التى بلغت 24287 وفاة الأسبوع الماضى (53% من الإجمالى العالمي)، تليها منطقة الولايات المتحدة الأميركية وكندا مع 10269 وفاة أو 22%.

يُنتظر أن يشارك الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من طريق الفيديو فى اجتماع مجلس الدفاع الصحى اعتباراً من الرابعة بعد الظهر قبل ساعة من اجتماع مجلس الوزراء الذى يجب أن يتبنى مشروع قانون إنشاء شهادة تطعيم لتحل محل الشهادة الصحية.

السبت 25 ديسمبر 2021، وللمرة الأولى منذ بداية الوباء، تجاوزت الإصابات فى فرنسا عتبة 100 إلف إصابة يومية جديدة.