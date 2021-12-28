اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:20 م
أكرم القصاص
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غلق 10 معابر غير قانونية على السكة الحديد بمركز السنبلاوين

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:04 م
غلق 10 معابر غير قانونية على السكة الحديد بمركز السنبلاوين غلق المعابر
فريق المحافظات

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نفذت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، غلق 10 معابر على خطوط السكة الحديد غير قانونية بدائرة المركز تسببت فى خطر على حياة المواطنين، كما تم تنفيذ تكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة متابعة كافة الأعمال الميدانية على أرض الواقع، وغلق كافة المعابر غير القانونية العشوائية على شريط السكة الحديد والذى يمر بالمركز، والتى تمثل خطورة على المارة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

 

وقام إبراهيم الطنطاوي نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بمتابعة أعمال غلق 10 معابر عشوائية غير قانونية بالتنسيق مع السكة الحديد الواقعة بمركز السنبلاوين من محطة السكة الحديد بالسنبلاوين حتى محطة هيكل باشا.


وأكد رئيس مجلس المدينة على أن المتابعة سوف تكون مستمرة خلال الفترة القادمة لمتابعة الالتزام بالاجراءات وتطبيق القانون على الجميع.
 

جانب من الغلق
جانب من الغلق

 

جانب من غلق المعابر
جانب من غلق المعابر

 

 

غلق ماعبر غير قانونية
غلق ماعبر غير قانونية

 

 

غلق معابر على السكة الحديد
غلق معابر على السكة الحديد

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