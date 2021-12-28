غلق وتشميع 3 منشآت وإزالة 65 حالة إشغال بحملة لحى غرب الإسكندرية

شن حى غرب بالإسكندرية حملة مكبرة بناءا على تكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، بتكثيف الحملات علي مدار اليوم لإزالة الإشغالات بالمقاهي والمحال ومتابعة مدى الالتزام بمواعيد الغلق للمحلات والمطاعم والكافيهات.
ونفذ حي غرب حملات لإزالة الإشغالات بسوق الجمعة وشوارع المكس ،الاسناوي ، الامان ، مساكن عبد الرحيم ومنطقة مينا البصل، وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 3 منشآت بشارع أم السلطان، وتم التحفظ علي 65 إشغال متنوع، وتحصيل 7000 جنيه غرامات، وجاء ذلك بوجود إشغال الطريق بالحى.
وأكدت شعبان بأن الحملات متوالية بنطاق الحي لفرض الانضباط وإزالة الإشغالات ومتابعة الالتزام بمواعيد الفتح والغلق للمحلات والكافيهات.
غلق وتشميع 3 منشآت وإزالة 65 حالة إشغال بحملة لحى غرب الإسكندريةالثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:57 م
إزالة إشغالات -أرشيفية
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شن حى غرب بالإسكندرية حملة مكبرة بناءا على تكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، بتكثيف الحملات علي مدار اليوم لإزالة الإشغالات بالمقاهي والمحال ومتابعة مدى الالتزام بمواعيد الغلق للمحلات والمطاعم والكافيهات.
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