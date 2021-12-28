غرفة القاهرة التجارية تكشف آخر تطورات أسعار اللحوم في الأسواق

كتب إسلام سعيد

أعلنت غرفة القاهرة التجارية تفاصيل آخر تطورات أسعار اللحوم في مصر اليوم، حيث سجل سعر كيلو الكبدة الكندوز بين 145 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 135 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 140 - 165 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 100 - 130 جنيها للكيلو.

وأضافت الغرفة في تقرير تلقته من شعبة القصابين، أن سعر الكندوز بين 145 إلى 165 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 150 جنيها، وتسجل أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 120-140 جنيها، وقد تختلف هذه الأسعار بحسب المنطقة والمحافظ.

شعبة القصابين في الغرفة التجارية أعلنت أيضا أن هناك ارتفاعا في أسعار اللحوم الضأن ليبدأ من 150 إلى 185 جنيها للكيلو في الأسواق للمستهلكين، وذلك مع ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر نتيجة أزمة التضخم العالمية.

وتحرص الحكومة المصرية على طرح كميات كبيرة من اللحوم بهدف تحقيق وفرة فى الأسواق لضبط الأسعار وعدم حدوث اختلالات سعرية، وعبر منافذ وزارة التموين تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم سواء ضأن أو لحوم بقرى وقطعيات مختلفة.