طلاب جامعة أسيوط يشاركون فى مراسم الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات .. صور

فريق المحافظات

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بجهود وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتدشين العديد من المشروعات الهامة في جميع أنحاء مصر وبخاصة منطقة الصعيد والتوسع في برامج ومشروعات تنمية الصعيد سوا التنموية أو الخدمية والتي تساهم في إحداث نقلة تنموية شاملة وتحسين مستوى المعيشة لأهالي الصعيد و للمواطنين وستجعل منطقة الصعيد من المناطق الواعدة اقتصاديًا وسياحيًا واستثماريًا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حاليًا تولي اهتمامًا كبيرًا لمنطقة الصعيد و التي ستصب في صالح المواطن وستوفر فرص عمل لأبناء الصعيد.



و في السياق ذاته كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ،عن مشاركة نحو 36 طالب من أبناء الجامعة في مراسم الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات القومية بمحافظة أسيوط وذلك بالتنسيق مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة و الإدارة العامة لرعاية الشباب ،مؤكداَ على حرص إدارة الجامعة على تشجيع أبنائها الطلاب للمشاركة في كافة الفعاليات والمناسبات الوطنية تأكيداَ على الدور الفاعل للشباب في بناء الأوطان وتقدمها ،مشيراً أن ملامح الجمهورية الجديدة للدولة المصرية يحتل فيها الشباب صدارة المشهد فى ظل ما يحظوا به من دعم ورعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وإتاحة الفرص لهم على نحو غير مسبوق.



وأشاد العميد محمد عبد القادر خليل مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة بإقبال الطلاب و حرصهم على المشاركة في المراسم الافتتاحية وذلك بقيادة الطالب كيرلس مدحت توفيق رئيس فريق أناكتس ليكونوا شهود عيان على ما تم من افتتاحات لعدد من المشروعات القومية الضخمة و انجازات غير مسبوقة باعتبارهم هم حاضر مصرنا الحبيبة ومستقبلها وعدتها وذخيرتها ،و التي تضمنت افتتاح مشروع كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط،تحويل محطة كوبري غرب أسيوط من الدورة البسيطة الى الدورة الحركية،مجمع إنتاج البنزين البترول ، إسكان اجتماعي 39 عمارة أسيوط الجديدة ، محور ديروط ، سكن مصر 110 عمارة غرب أسيوط بمدينة ناصر الجديدة.







جانب من الإفتتاح



جانب من مشاركة طلاب جامعة أسيوط في مراسم الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات



طلاب جامعة أسيوط يشاركون في مراسم الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات



مشاركة طلاب جامعة أسيوط في مراسم الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات









