اليوم السابع
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طقس الشرقية.. غيوم ورياح بسيطة وسطوع شمس.. لايف

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:48 م
طقس الشرقية.. غيوم ورياح بسيطة وسطوع شمس.. لايف طقس الشرقية الأن
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الشرقية، وظهرت السماء ملبدة ببعض الغيوم وشمس ساطعة وتراجعت الشبورة، وانطلاق رياح  بأنحاء المحافظة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة


الطقس

الطقس المتوقع

حالة الطقس

الطقس الأن

الطقس اليوم في القاهرة الأن

الطقس في الإسكندرية

نوة الإسكندرية

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حالة الطقس في المحافظات

الطقس في المحافظات

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الأمطار في المحافظات

الأمطار في القاهرة

الطقس بالشرقية

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