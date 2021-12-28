طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وغائم بالإمارات

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج لليوم الثلاثاء فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية من متوسط إلى غزيرة على مناطق بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة , في حين يتوقع السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف)



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزئيين الشمالي والاوسط يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد غائماً جزئياً بوجه عام وتزداد كميات السحب على الجزر وبعض المناطق الشمالية وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مثيرة للغبار أحياناً خاصة غرباً.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي - ان الموج في الخليج العربي يكون متوسطا إلى مضطرب و يحدث المد الأول عند الساعة 16:19 والمد الثاني عند الساعة 07:26 و الجزر الأول عند الساعة 10:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:04.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 13:54 والمد الثاني عند الساعة 02:46 و الجزر الاول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 19:48.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، الثلاثاء، في مملكة البحرين سيكون بارداً نسبياً يتحول إلى غائم جزئياً أحياناً خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانًا خلال النهار.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم الاحد مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 42 كم/ساعة .

وفى المساء بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 - 42 كم/ساعة.