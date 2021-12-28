طرده من الشقة فأشعل النيران بها.. سائق حلوان يعترف: "حرقت قلبه عليها"

كتب محمود عبد الراضي

قرر سائق توك توك الانتقام من صاحب شقة في منطقة حلوان بالقاهرة، بعدما طرده منها نظرًا لعدم قدرته على سداد الإيجار، فأشعل السائق النيران بها.

واعترف المتهم بارتكابه للجريمة، قائلًا": "لم يبالي بتوسلاتي، وطردني من الشقة لعدم قدرتي على سداد الإيجار، فأحضرت "ولاعة" وأشعلت النيران في "المرتبة" للانتقام منه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم).. بتضرره من (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) لقيامه بإضرام النيران بشقة سكنية "ملك المُبلغ" كائنة بدائرة القسم مستأجرة للمشكو فى حقه، بسبب خلافات مالية بينهما حول دفع الإيجار، وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بحوائط الشقة محل البلاغ، وجرت السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالى.. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لقيام المبلغ بطرده من الشقة محل البلاغ لعدم قدرته على دفع القيمة الإيجارية للشقة، فعقد العزم على الانتقام منه، وفى سبيل ذلك وأثناء قيامه بجمع متعلقاته قام بإضرام النيران بمرتبة قطنية باستخدام قداحة، مما أدى لاحتراق حوائط الشقة على النحو المشار إليه فتقرر حبسه.