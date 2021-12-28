اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:56 م
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ضبط 3 عاطلين بأسوان بحوزتهم أسلحة نارية ومخدر الحشيش

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:42 م
ضبط 3 عاطلين بأسوان بحوزتهم أسلحة نارية ومخدر الحشيش حمله امنيه- أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ،ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، و نجحت خلالها في ضبط عدة قضايا وتمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم ، من ضبط  3 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة

تمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط  3 عاطلين  بترويج المواد المخدرة تم التحفظ علي المتهمين، تمهيداً لإحالتهم  إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.

وحسبما أفادت الشرطة ، أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من  مخدر الحشيش   و2 قطعة سلاح ناري.

تم التحفظ على المتهمين  والمواد المخدرة والأسلحة  وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة كما شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية  لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، و نجحت خلالها في ضبط عدة قضايا

 


مديرية امن اسوان

حملات امنية

مخدرات

بانجو

اسلحة

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