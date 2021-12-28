ضبط مطبعة غير مرخصة تطبع ملازم دراسية في حلوان

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكري، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولى مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة، وتم التقابل مع (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (13250 نسخة من ملازم تعليمية مدون عليها إسم المطبعة خاصين بإحدى الكليات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) ، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد الربح المادى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.