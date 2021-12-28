ضبط مخابز بالدقهلية لتصرفها فى 16 طن دقيق بلدى مدعم بمركز بلقاس وجمصة

وجه السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز ومدى جودة الخبز المعروض للمواطنين، وقد تشكلت الحملة برئاسة عبدالوهاب عبدالرحيم، وكيل المديرية، وعضوية محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 6 محاضر تصرف فى إجمالى 352 شيكارة دقيق بلدى مدعم ، و9 محاضر نقص وزن بمقدار 9 إلى 24 جراما، ومحضر مواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما تم شن حملة برئاسة عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية ، وبالتنسيق مع العقيد هانى ابوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية، باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز والبدالين والمحلات لضبط المخالفين وتحت إشراف مديري الادارات وبرفقة الزملاء بالرقابة التجارية والتموينية وبالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر ، وقد أسفرت جهود الحملات عن ضبط و تحرير محضر نقص وزن بمقدار 5 جرام ، تم تحرير 2 محضر مواصفات.

وتم تحرير محضر عدم نظافة أدوات عجن، وتحرير 2 محضر عدم وجود قائمة علي المخبز والمحلات العام، وتم تحرير 2 محضر ذبح خارج السلخانة، وتحريز 20 كجم لحم، وتم تحرير 4 محضر عدم وجود شهادة صحية، وتم تحرير محضر بيع بأزيد من السعر (سجاير)، تم سحب عينات لسلع غذائية وغير غذائية (كاتشب ومنظفات) وإرسالها للمعامل المختصة لعمل اللازم.