صور.. الأقصر تستضيف مؤتمر اليوم الواحد "الشباب.. آمال وتطلعات"

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قاعة المؤتمرات بكورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، اليوم، الثلاثاء، استضافة فعاليات مؤتمر اليوم الواحد، (الشباب.. آمال وتطلعات)، والذي يقام في دورته الأولى، برعاية وتنظيم وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وجامعة الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة.

وشهد المؤتمر، حضور الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ومدير مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، ورجاء شوقي أحمد مدير وحدة السكان بالمحافظة، وتضمن المؤتمر، جلستين حواريتين الأولى بعنوان "التطرف ونبذ العنف"، وأدار الجلسة الدكتور والباحث محمد إمام المسئول الإعلامي بفرع ثقافة الأقصر، وحاضر فيها الدكتور محمود النوبي نائب عميد كلية الألسن، والدكتور أحمد عبد الواحد بوزارة البترول، واللواء أحمد أبو زيد مساعد وزير الداخلية السابق، أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان "الفراغ وانعدام الهدف" وحاضر فيها كلا من الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، والدكتور أحمد جمال عيد رئيس قسم الجرافيك بالكلية، وأحمد جاد مدير مركز الإبداع الرقمي.

كما أقيم على هامش المؤتمر ورشة عمل للشباب، شارك بها كلا من الدكتور أحمد شاهين مدير حاضنة الأعمال، وتناولت الورشة عرض حزمة تدريبات مختلفة أكاديمية ومهنية لمواكبة تحديات سوق العمل داخل وخارج مصر، ثم ينتهي المؤتمر بالتوصيات وحفل الختام وتكريم المشاركين، حيث تم اختيار الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، رئيسا شرفيا للمؤتمر، فضلا عن مشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، و150 شخصية عامة بالمجتمع الأقصري.

وشهد المؤتمر إقبالا كبيرا من قبل الشباب للمشاركة في فعاليات المؤتمر، وتم الإعلان عن الشباب المقبولين حيث استهدف المؤتمر حضور نحو 400 شاب من محافظة الأقصر للتحاور حول قضايا الشباب المجتمعية، وتم القبول وفقا لبعض الشروط التي جاءت بناءا على أسبقية التسجيل، والسن مابين 18 إلى 35 سنة، وأن يكونوا من أبناء المحافظة، فضلا عن مشاركتهم المجتمعية التطوعية، وقد تم الانتهاء من إبلاغ الشباب المقبولين ومراسلتهم إلكترونيا.

كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين كافة أطياف الشباب والمديريات المعنية للتكاتف، ووضع آليات لحل المشكلات العامة والخاصة بالشباب، من خلال تلك المديريات ووحدة سكان المحافظة ومساعدة تلك الجهات في وضع أطروحات وأفكار للتعامل مع مثل تلك المشكلات، وكذلك وضع خطة زمنية محددة للحلول.



الأقصر تستضيف مؤتمر اليوم الواحد الشباب



الأقصر تستضيف مؤتمر اليوم الواحد الشباب.. آمال وتطلعات



الأقصر تستضيف مؤتمر اليوم الواحد الشباب.. آمال وتطلعات