صحة قنا تعلن عن قافلة طبية مجانية بعزبة عبد الرحمن فى نجع حمادى

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن تنفيذ قافلة طبية متكاملة بعزبة عبدالرحمن التابعة لإدارة نجع حمادى الصحية، وذلك على مدار يومى الأربعاء القادمين.

وأوضح تاوضروس، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات الطبية والتحاليل الطبية والتى سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين بعزبة عبد الرحمن فى مركز نجع حمادى شمال قنا.

وناشد وكيل وزارة الصحة، المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة للحفاظ على سلامة المواطنين وعدم انتشار فيروس كورونا.

وكانت قد نظمت مديرية الصحة والسكان قافلة طبية مجانية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن القافلة ضمت 11 تخصص طبى مختلفين قد نجحوا فى توقيع الكشف الطبى على 2301 حالة بواقع "480 عظام، 472 رمد، 275 أطفال، 274 باطنه، 271 جلدية وتناسلية، 127 أنف وأذن وحنجرة، 126 فم وأسنان، 120 صدر، 80 جراحه، 43 نسا وتوليد، 33 تنظيم أسرة".

وأضاف "الداودي" بأن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 47 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 88 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.

ومن جانبه أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعياً فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها، معربا عن شكره وتقديره للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة فى القافلة والمشرفين عليها، مؤكداً على اهتمام اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير عمل وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دورى لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجيه للمواطنين خاصة الأولى بالرعاية منهم.