صاحب معرض حرف يدوية بأسوان للرئيس السيسى: فرحان بالزيارة ونورتنا يا ريس (فيديو)

كتب أحمد عرفة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الاثنين، جولة داخل أحد معارض الحرف اليدوية بالسوق السياحى في قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، حيث قال صاحب المحل للرئيس السيسى "نورتنا يا ريس".

وسأل الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب المحل "بتعمل إيه؟"، قال "المعرض للأعمال يدوية، والأعمال اليدوية يا ريس متعبة وغير مجزية وبتأخد مجهود، مستطردا: أنا فرحان بهذه الزيارة.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعض منتجات المعرض من الأعمال اليدوية، واحتضن الرئيس طفلة نوبية بأحد الأسواق السياحية، فيما قال أهالى السوق السياحى للرئيس السيسى "مبسوطين بك يا ريس"، ليرد الرئيس عليهم قائلا: "هندخل القرية مبادرة حياة كريمة الآن".

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتـاح السيسي لمحافظة أسوان، حيـث قـام بالمرور على قرية غرب سهيل لتفقـد السـوق السياحي، وتشجيع شبابها على المضي قدما في الترويج للسياحة.

كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، وأشار إلى أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة على إدخال الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل.