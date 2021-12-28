اليوم السابع
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شباب بالجامعة الألمانية يستعرضون الهوية البصرية لأسوان أمام الرئيس السيسي

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:28 م
شباب بالجامعة الألمانية يستعرضون الهوية البصرية لأسوان أمام الرئيس السيسي إحدى الفتيات المشاركة بعرض الهوية البصرية
إبراهيم حسان

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استعرض مجموعة من شباب الجامعة الألمانية، الهوية البصرية لمحافظة أسوان، وقالت إحدى الفتيات وتدعى ياسمين، إن هذا العرض الجديد لمحافظة أسوان، جزءًا من مشروع كبير جدا لعدد من محافظات مصر، فى إطار مشروع صياغة الهوية البصرية لمحافظات مصر.

 

وقالت ياسمين فى شرح للهوية البصرية لمحافظة أسوان، خلال احتفالية ختام "أسبوع الصعيد" بالمسرح الروماني بمدينة أسوان الجديدة، إن الهوية البصرية عبارة عن صورة مرسومة من خطوط وألوان، لربط الحضارة المصرية العظيمة، والازدهار الذى نراه اليوم على أرض الوطن، بهدف إبراز الهوية التي عمرها آلاف السنين، للافتخار بهذه الصورة ونقلها للعالم بأكمله.

 

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة.

 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح دعم الصناعات الحرفية، وقال ان الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه.


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