اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سويسرا تعلن استعدادها لاستضافة قمة روسيا - الناتو الشهر المقبل

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:45 ص
سويسرا تعلن استعدادها لاستضافة قمة روسيا - الناتو الشهر المقبل سويسرا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية فالنتين كليفاز استعداد بلاده لاستضافة قمة روسيا - الناتو، المقرر عقدها في 12 يناير المقبل.
 
وقال كليفاز، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "سويسرا مستعدة لتقديم مساعيها الحميدة إذا كانت مفيدة ومطلوبة، وهذا يشمل أيضا دور سويسرا كبلد مضيف، أو المساعدة في تنظيم المؤتمرات والاجتماعات".
 
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، إلى أنه "بسبب السرية، لا تعلق وزارة الخارجية على أحداث أو طلبات محددة" من قِبل الأطراف.
 
وفي وقت سابق، قرر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، بصفته رئيس مجلس الناتو - روسيا، عقد اجتماع للمجلس في 12 من يناير 2022.

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