اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سماع دوى انفجار فى دمشق.. ووكالة "سانا": ناتج عن تفجير الجيش لعبوات ناسفة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 09:42 ص
سماع دوى انفجار فى دمشق.. ووكالة "سانا": ناتج عن تفجير الجيش لعبوات ناسفة الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بسماع  دوى انفجار فى أرجاء العاصمة دمشق، صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت وكالة "سانا" أن "صوت الانفجار الذى سمع فى دمشق، ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين فى مزارع العب بمنطقة دوما بريف دمشق".

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكرى سورى قوله إن وحدات الهندسة في الجيش السوري قامت اليوم بتفجير عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مزارع العبّ بمنطقة دوما بريف دمشق .

يذكر أن سوريا أدانت بشدة التصعيد الخطير وغير المسبوق من قبل إسرائيل في الجولان السوري المحتل وإمعانها في الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الجسيمة التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، مؤكدة أن الجولان المحتل بنظر الشرعية الدولية جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا التي ستعمل على إعادته كاملاً بجميع الوسائل.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، وفقا لوكالة الأنباء السورية، إن الحكومة السورية تدين بشدة التصعيد الخطير غير المسبوق من قبل إسرائيل في الجولان السوري المحتل، وقد تجلى ذلك مؤخراً بمصادرة الأراضي والممتلكات والاستيلاء عليها والتغيير الديموغرافي وسرقة الموارد الطبيعية الساعية لتكريس احتلالها للجولان السوري المحتل وتهويده.


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