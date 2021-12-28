سلطات مقدونيا الشمالية تعثر على 53 مهاجرا مكدسين داخل شاحنة على طريق سريع

سكوبيه أ ش أ

أعلنت شرطة مقدونيا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها عثرت على 53 مهاجرا مكدسين داخل شاحنة، وأنه تم اعتقال سائق الشاحنة.

وقالت الشرطة -فى بيان أوردته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية- إنه تم اكتشاف المهاجرين وهم 34 شخصا من الهند و19 شخصا من كوبا خلال تفتيش روتينى عند كشك رسوم على طريق سريع قرب بلدة (كومانوفو) فى شمال البلاد .

وجرى اعتقال سائق الشاحنة البالغ من العمر (39 عاما) الذى يحمل الجنسية المقدونية، فيما تم نقل الـ53 مهاجرا الذين يُعتقد أنهم دخلوا البلاد بشكل غير شرعى عن طريق صربيا المجاورة، إلى ملجأ للمهاجرين فى انتظار أن يتم ترحيلهم إلى صربيا.

يشار إلى أن هذه المجموعة من المهاجرين تعد الثالثة التى يتم ضبطها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فى مقدونيا الشمالية، التى كانت تعد سابقا طريقا رئيسيا للمهاجرين الذين يسعون للهروب من جارتها الجنوبية اليونان للتوجه شمالا إلى الدول الأوروبية الأكثر ثراءً. لكن مع انتشار جائحة فيروس كورونا وفرض قيود صارمة على الحدود مع اليونان خلال العام الماضي، أصبح المهاجرون يبحثون عن طرق بديلة.