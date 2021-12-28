سكاي دايف فاروس: إطلاق أول معرض في مصر وأفريقيا للسيارات والموتوسيكلات المعدلة يوليو القادم بالعلمين الجديدة

كتب إسلام سعيد تصوير حسين طلال

كشف أحمد عبد الله المدير التنفيذي لشركة سكاي دايف فاروس تفاصيل إقامة أول معرض في مصر وأفريقيا للسيارات والموتوسيكلات المعدلة والمقرر إقامته في العلمين الجديدة، ليكون المعرض هو الأول في المنطقة ومقرر إقامته في يوليو 2021

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن معرض "AUTUNE SHOW2022" ، أن المعرض يخلق رياضة جديدة في مصر ومناخ جديد لرياضة غير تقليدية في مصر، مشيراً إلى أن مناخ مصر يسمح بإقامة رياضة القفز طوال السنة

وكانت فعاليات أول معرض في مصر للسيارات والموتوسيكلات المعدلة انطلقت في القاهرة مساء اليوم، حيث يشارك في المؤتمر عدد كبير من ممثلي شركات السيارات ومراكز تعديل السيارات والعاملين في مجال صناعة تعديل السيارات ومنظمي الفعاليات.

ويستهدف المؤتمر الإعلان التفصيلي عن فكرة معرض AUTUNE SHOW وأسباب إقامته وأهميته بالنسبة لمصر لكونه الأول في مصر وأفريقيا، وكذلك يشهد المؤتمر إعلان الفعاليات التي تقام على هامش المعرض.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن أول معرض في مصر للسيارات والموتوسيكلات المعدلة والمقرر إقامته في مصر.