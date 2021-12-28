اليوم السابع
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سكاي دايف فاروس: إطلاق أول معرض في مصر وأفريقيا للسيارات والموتوسيكلات المعدلة يوليو القادم بالعلمين الجديدة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 07:25 م
سكاي دايف فاروس: إطلاق أول معرض في مصر وأفريقيا للسيارات والموتوسيكلات المعدلة يوليو القادم بالعلمين الجديدة معرض AUTUNE SHOW2022
كتب إسلام سعيد تصوير حسين طلال

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كشف أحمد عبد الله المدير التنفيذي لشركة سكاي دايف فاروس تفاصيل إقامة أول معرض في مصر وأفريقيا للسيارات والموتوسيكلات المعدلة والمقرر إقامته في العلمين الجديدة، ليكون المعرض هو الأول في المنطقة ومقرر إقامته في يوليو 2021
 
وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن معرض "AUTUNE SHOW2022" ، أن المعرض يخلق رياضة جديدة في مصر ومناخ جديد لرياضة غير تقليدية في مصر، مشيراً إلى أن مناخ مصر يسمح بإقامة رياضة القفز طوال السنة
 
 
 
وكانت فعاليات أول معرض في مصر للسيارات والموتوسيكلات المعدلة انطلقت في القاهرة مساء اليوم، حيث يشارك في المؤتمر عدد كبير من ممثلي شركات السيارات ومراكز تعديل السيارات والعاملين في مجال صناعة تعديل السيارات ومنظمي الفعاليات.
 
 
ويستهدف المؤتمر الإعلان التفصيلي عن فكرة معرض AUTUNE SHOW وأسباب إقامته وأهميته بالنسبة لمصر لكونه الأول في مصر وأفريقيا، وكذلك  يشهد المؤتمر إعلان الفعاليات التي تقام على هامش المعرض.
 
 
بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن  أول معرض في مصر للسيارات والموتوسيكلات المعدلة والمقرر إقامته في مصر.
 
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (1)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (1)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (2)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (2)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (3)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (3)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (4)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (4)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (5)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (5)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (6)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (6)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (7)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (7)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (8)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (8)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (9)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (9)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (10)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (10)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (11)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (11)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (12)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (12)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (13)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (13)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (14)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (14)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (15)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (15)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (16)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (16)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (17)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (17)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (18)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (18)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (19)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (19)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (20)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (20)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (21)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (21)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (22)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (22)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (23)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (23)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (24)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (24)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (25)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (25)
 
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (1)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (1)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (2)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (2)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (3)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (3)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (4)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (4)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (5)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (5)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (6)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (6)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (7)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (7)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (8)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (8)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (9)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (9)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (10)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (10)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (11)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (11)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (12)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (12)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (13)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (13)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (14)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (14)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (15)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (15)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (16)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (16)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (17)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (17)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (18)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (18)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (19)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (19)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (20)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (20)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (21)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (21)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (22)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (22)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (23)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (23)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (24)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (24)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (25)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (25)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (26)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (26)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (27)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (27)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (28)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (28)

مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (29)
مؤتمر AUTUNE SHOW2022 أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة بمصر (29)
 

معرض AUTUNE SHOW

معارض السيارات

السيارات المعدلة

سباق الموتوسيكلات

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