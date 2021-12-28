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سفير الهند وعائلته يزورون آثار الأقصر ويعلق: سحرتنا الآثار المصرية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 02:34 م
سفير الهند وعائلته يزورون آثار الأقصر ويعلق: سحرتنا الآثار المصرية السفير الهندى فى زيارة معابد الأقصر
كتبت: هناء أبو العز

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أمضى سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه ، إجازته مع أسرته فى مدينة الأقصر، وزيارة الآثار الفرعونية بها.
 
وقال أجيت فى بيان أصدرته سفارة الهند: مسرور بزيارة الأقصر الساحرة في مصر واستكشاف العجائب الأثرية الرائعة مثل معبد الكرنك، ووادي الملوك ووادي الملكات، لقد سحرنا عرض الصوت والضوء في معبد الكرنك، وأنا سعيد لرؤية السياح الهنود هنا".
 
وكان  السفير الهندي الجديد في القاهرة، أجيت جوبتيه،  قد أعرب عن رغبته في دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي، التي وصفها بأنها وطيدة ، سواء كانت منذ عقود مضت أو في وقتنا الحالي حيث شهدت تطورا منذ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى.
 
وأكد السفير اهتمامه برفع قيمة التبادل التجارى، بين البلدين الذي بلغ 4.38 مليار دولار أمريكى.
وكان قد تسلم السفير مهامه في القاهرة خلفاً للسفير راهول كولشريشت الذي أنهى مدة خدمته يوم 28 فبراير الماضي.
 
وشغل السفير الجديد جوبتيه قبل وصوله مصر سفيرا لبلاده في الدنمارك خلال الفترة من سبتمبر 2017 وحتى مارس الجاري، والتحق بالسلك الدبلوماسي الهندي في عام 1991.
 
 

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