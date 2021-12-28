روسيا تسجل 21 ألفا و922 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موسكو (أ ش أ)

سجلت السلطات الصحية الروسية 21 ألفا و922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ــ 19" خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات فى عموم روسيا منذ بدء الجائحة إلى 10 ملايين و437 ألفا و152 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الإصابات الجديدة سُجلت في كافة المناطق الروسية البالغ عددها 85 منطقة.. مشيرا إلى تسجيل 935 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي الوفيات في عموم البلاد 306 آلاف و90 شخصا.

وأضاف أن مدينة سانت بطرسبورج بشمال روسيا سجلت النصيب الأكبر من الإصابات الجديدة بـ 1802 إصابة، تليها العاصمة الروسية موسكو بــ 1705 إصابات، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1574 حالة.

ولفت البيان إلى أن 43 ألفا و961 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين في روسيا إلى 9 ملايين و337 ألفا و447 شخصا.