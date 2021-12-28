رفع 35 ألف طن مخلفات متنوعة من شوارع حى وسط

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت محافظة الإسكندرية حملة مكبرة تنفيذا لتكليفات المحاسب رجب النقيدي رئيس حي وسط بالارتقاء بمستوى خدمات النظافة المقدمة لمواطني الحي؛ قامت ادارة النظافة بالحي علي مدي ثلاثة أيام برفع مخلفات متنوعة من شوارع :انوبيس، محور المحمودية قبلى وبحرى، حديقه نوبار، قنال السويس ،احمد حسنين ،الطنطاوي جوهر، طريق الحرية، العطارين، بإجمالي 35 طنا، وذلك في إطار استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة ؛ وجاري المتابعة والعمل مستمر.

كما شنت محافظة الإسكندرية حملة مكبرة على العقارات المخالفة بناءا علي تعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بالتصدي بحزم وقوه وعدم التهاون في مواجهه اي مخالفه ورصدها وإزالتها فورا وفي المهد. وبالمرور الميداني لإدارة المتابعة الميدانية بنطاق الحي تبين وجود أعمال مخالفه بدون ترخيص بالعقار 42 شارع باب سدره بمنطقة كرموز وعلي الفور تم ايقاف الأعمال المخالفه في حينه وتم التحفظ على الادوات المستخدمة واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفات، وجاء ذلك بوجود المتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحى ، وما زالت الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط والتصدي للمخالفات.

يذكر أن حى غرب بالإسكندرية حملة مكبرة بناء على تكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بتكثيف الحملات علي مدار اليوم لإزالة الاشغالات بالمقاهي والمحال ومتابعه مدي الالتزام بمواعيد الغلق للمحلات والمطاعم والكافيهات.