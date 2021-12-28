اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 03:20 م
أكرم القصاص
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رفع جلسة النواب بعد مشادات كلامية تحت قبة البرلمان الأردنى

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:46 م
رفع جلسة النواب بعد مشادات كلامية تحت قبة البرلمان الأردنى البرلمان الأردنى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قرر رئيس مجلس النواب الأردنى المحامى عبد الكريم الدغمى رفع جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعد فوضى ومشادات شهدتها أجواء الجلسة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، كان المجلس وافق على تقديم مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردنى لسنة 2021، وشرع بذلك قبل أن تتحول قبة المجلس إلى ساحة لمشادات كلامية بين عدد من النواب، ما استدعى رفع الجلسة مدة نصف الساعة، وبعد العودة للاجتماع استمرت المشادات مجددا ووصلت حد الشجار، ما دفع رئيس المجلس إلى رفع الجلسة حتى صباح يوم غد الأربعاء.
 

مجلس النواب الاردنى
 

 


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