رسائل شكر من أهالى أسوان للرئيس.. المواطنون: محطة القطار أصبحت واجهة مشرفة للسياحة

أسوان - عبد الله صلاح

"واجهة مشرفة".. هكذا يمكن وصف محطة قطار أسوان التى أجريت لها أعمال صيانة وإحلال وتجديد بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسحلة بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لاستقبال السائحين والزوار خلال الموسم السياحى الشتوى.



"اليوم السابع" يرصد أعمال التطوير الجارية داخل محطة قطار أسوان والتى شهدت دعم المحطة بشاشة عرض لتوضيح مواعيد القيام والوصول للقطارات، وإضاءة مختلفة الألوان بواجهة المحطة، بجانب لوحات إضاءة لأشهر المزارات السياحية بمدينة أسوان السياحية داخل صالة الاستقبال بالمحطة، وغيرها من تطوير صالة كبار الزوار والمكاتب والأرضيات والساعات والحدائق وغيرها.



قالت سمية محمد، من أهالى محافظة أسوان، لـ"اليوم السابع"، إن محطة أسوان تغيرت بالكامل لتناسب وتلائم زوار اسوان من الحركة السياحية من الأجانب والزائرين المصريين، موضحة بأن الشكل العام للمحطة أصبح واجهة مشرفة بالفعل خاصة بعد إضافة لمسات جمالية وفنية بها ومنها لوحات للمواقع السياحية الشهيرة فى أسوان، بجانب لمسات إبداعية تناسب السياحة.



وأضاف مصطفى عبد الله، من الأهالى أيضا، أن محطة القطار كانت قديمة والأرضيات لا تناسب الحركة والسير عليها ولكن مع جهود الدولة فى تطوير المحطة أصبحت "شكل تانى خالص" على حد قوله.



وتتابع أجهزة المحافظة أعمال تطوير محطات السكك الحديدية التى حدثت بكافة مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 9 محطات تشمل تجديد وإحلال البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحى، بالإضافة إلى تجديد شبكات الحريق والكهرباء والاتصالات الداخلية بهذه المحطات.





المحطة



جانب من التطوير بالمحطة



جانب من التطوير



محطة القطار