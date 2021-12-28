رئيس مدينة المحلة يعاين قطعتى أرض تبرع أهالى لإنشاء مدرسة ووحدة محلية

الغربية مصطفى عادل

عاين اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى قطعتي أرض تم التبرع بهما للصالح العام ، الأولى على مساحة 12 قيراطا لإنشاء مدرسة إعدادي والثانية على مساحة 3 قراريط لإنشاء وحدة محلية بعزبة أبو وافي



كما تابع رئيس المدينة أعمال تبطين ترعة أبوافي بطول 1.5 كم ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، وكذلك أعمال رفع مياه الصرف الأهلي من بيارات الصرف حيث تم الدفع بـ3 سيارات لسرعة رفع المياه من البيارات وإنهاء مشكلة المواطنين.



من ناحيه اخرى نفذ مجلس مدينة سمنود بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب إسلام النجار رئيس المدينة، حملة مكبرة لتنظيف المقابر بمشاركة جهاز النظافة بالمدينة.





وأسفرت جهود الحملة عن كنس شوارع المقابر ورفع أوراق الأشجار والقمامة الملقاة فى شوارع المقابر، ووجه رئيس المدينة باستمرار حملات النظافة بشكل دورى حفاظا على نظافتها.









