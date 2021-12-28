اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:16 م
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رئيس مدينة الطود فى جولة لمتابعة تبطين الترع وإنشاء مكتب بريد لدعم القرى.. صور

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:01 م
رئيس مدينة الطود فى جولة لمتابعة تبطين الترع وإنشاء مكتب بريد لدعم القرى.. صور رئيس مدينة الطود فى جولة لمتابعة تبطين الترع
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، جولة برفقة المهندس محمد حسين علي مدير هندسة ري الأقصر، لمتابعة الأعمال الجارية لتبطين ترعة المعلا بناحية نجع الجسور بقرية الطود غرب ضمن المشروعات الرئاسية لتبطين وتطوير الترع، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الدورية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.

وجرى خلال الجولة متابعة أعمال تنفيذ إحلال وتجديد كوبري خرسانة مسلحة والحجارة الدبش بمدخل نجع الطويل الغربي بقرية الطود غرب، كما تابع رزق، أعمال تنفيذ إنشاء مكتب بريد الجيل الثالث بقرية العديسات بحري، والذي يجرى إنشاؤه بنظام الجيل الثالث بما يسمح للعملاء بإنهاء كافة المعاملات الخاصة بهم من خلال الشباك الواحد وتقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والحكومية والحوالات للعملاء بكل سهولة ويسر.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود، خلال الجولات، أنه يتم تنفيذ مكتب بريد العديسات بحري الجيل الثالث بأحدث وسائل التكنولوجيا على مساحة 625 مترا مربعا، وهو مكون من بدروم وأرضي وطابقين، وبه مكتب بريد خدمي وخدمات استثماري وخزنة عمومية وغرفة A.T.M ماكينات صرف آلي، وتقديم الخدمات البريدية المتنوعة مثل الحوالات والمعاشات والتوفير للعملاء من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

وفى السياق نفسه، أجرى الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، جولة لمتابعة الأعمال الجارية لتنفيذ إنشاء محطة مياه شرب الطود الجديدة (ترشيح فائق)، بحضور نجار أحمد الصغير مدير إدارة مياه الشرب بالطود، لتحقيق الاكتفاء الذاتى للسنوات القادمة من المياه بطاقة 10000 متر مكعب /اليوم، بالإضافة إلى زيارته إلى محطة الطود المدمجة والتى تعمل بطاقة17000 لتر مكعب / اليوم، ليصبح الإجمالى بالمحطتين 27000 متر مكعب /اليوم، والتى تخدم جميع مدن وقرى ونجوع مركز ومدينة الطود.

إنشاء مكتب بريد الجيل الثالث بقرية العديسات بحري
إنشاء مكتب بريد الجيل الثالث بقرية العديسات بحري
 
تبطين الترع فى قرى مدينة الطود
تبطين الترع فى قرى مدينة الطود
 
رئيس مدينة الطود فى جولة لمتابعة تبطين الترع وتجديد كوبرى الطود غرب
رئيس مدينة الطود فى جولة لمتابعة تبطين الترع وتجديد كوبرى الطود غرب
 
رئيس مدينة الطود فى جولة لمتابعة تبطين الترع
رئيس مدينة الطود فى جولة لمتابعة تبطين الترع
 
متابعة تبطين الترع وتجديد كوبرى الطود غرب وإنشاء مكتب بريد لدعم القرى
متابعة تبطين الترع وتجديد كوبرى الطود غرب وإنشاء مكتب بريد لدعم القرى
 

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