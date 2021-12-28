رئيس حكومة لبنان: إذا كانت استقالتى تؤدى للحل فلن أتقاعس

إيمان حنا

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، إن أيام قليلة ونطوي عاما كان بالتأكيد الأصعب على وطننا، لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب تراكمت دفعة واحدة وبات حملها على اللبنانيين ثقيلا جدا. وفق موقع لبنان 24.

وتابع ميقاتي، في مؤتمر صحفي: "خلال وسط هذه الـزمات المصيرية كان قدر حكومة "معا للإنقاذ" أن تقبل التحدي وتحاول بكل ما استطاعت أن تخفف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقم الـزمة ومن ثم وضع الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة ووضع المشكلات الكثيرة على سكة الحل الصحيح.

وأضاف: "قبلنا المهمة ولم نتردد في تحمّلها رغم معرفتنا المسبقة بحجم الصعوبات وهولها، ورغم النصائح التي تلقيناها بأن ما نحن بصدده مهمة مستحيلة. أنا على قناعة أنه عندما تلوح إمكانية تخفيف أوجاع اللبنانيين وتجميع الطاقات الداخلية والخارجية في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يمكن التلكؤ، ولا يجوز الهروب من تحمل المسئولية، وإطلاق ورشة المعالجة.