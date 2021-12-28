اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:57 م
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رئيس الكنيسة الإنجيلية يتفقد استعدادات "قصر الدوبارة" لاحتفالات عيد الميلاد ..صور

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:08 م
رئيس الكنيسة الإنجيلية يتفقد استعدادات "قصر الدوبارة" لاحتفالات عيد الميلاد ..صور الدكتور أندرية زكى يتفقد الاستعدادات
كتب: محمد الأحمدى

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تفقد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، آخر استعدادات كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية للاحتفال بعد الميلاد الجيد المقرر انعقاده 5 يناير المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور الدكتور القس سامح موريس راعى الكنيسة.

 

وشدد رئيس الطائفة الإنجيلية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الجميع، مؤكدًا "ضرورة دقة العمل التنظيمي في تنفيذ كافة وقائع برنامج الاحتفال وإعداد كل الترتيبات اللازمة لاستقبال السادة الضيوف من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة".

 

وقال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامى للاحتفال "إن استقبال الإعلاميين والصحفيين سيتم بداية من الساعة 6 مساءً لتغطية الاحتفال، وأنه من المقرر نقل الاحتفال على الهواء مباشرةً على التليفزيون المصرى، وبعض القنوات الفضائية المصرية وعدد من القنوات المسيحية".

 

اجتماع لمناقشة الاستعدادات
اجتماع لمناقشة الاستعدادات

 

الدكتور أندرية زكى يتفقد الاستعدادات
الدكتور أندرية زكى يتفقد الاستعدادات

 

تواجد الدكتور أندرية زكى
تواجد الدكتور أندرية زكى

الكنيسه الانجيليه

قصر الدوباره

عيد الميلاد

احتفال عيد الميلاد

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