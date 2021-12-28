رئيس البرازيل يواصل إثارة الجدل ويرفض منح ابنته لقاح كوفيد 19.. التفاصيل

ريهام عبد الله

واصل الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، إثارة الجدل، بعد أن أعلن أنه لن يمنح ابنته البالغ عمرها 11 عاما لقاح كورونا، فى استمرار لموقفه المناهض للقاحات مما جلب عليه انتقادات من خبراء في مجال الصحة وأثر على شعبيته، لافتا إلى إن وزير الصحة مارسيلو كيروجا سيعلن في الخامس من يناير المقبل الطريقة التي ستتبعها بلاده في إدارة حملة التطعيم من كورونا، لمن تتراوح أعمارهم من الخامسة إلى 11 عاما، والتي وافقت عليها السلطات في ديسمبر الحالى، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وقال :"الأطفال ليسوا عرضة لخطر الوفاة بما يبرر تطعيمهم".



رئيس البرازيل

وحدث جدل كبير بشأن تطعيم الأطفال من كورونا في البرازيل، إذ يعارضه أنصار بولسونارو بشدة على الرغم من أن الغالبية العظمى من البرازيليين يؤيدون التطعيم.

وأضاف الرئيس البرازيلي "تحدثت مع كيروجا وسوف يعلن في الخامس من يناير كيف سيتم تطعيم الأطفال ضد كوفيد-19.. أريد أن أؤكد أن ابنتي لن تحصل على لقاح".