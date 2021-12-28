اليوم السابع
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رئيس أسوان الجديدة: أنفقنا أكثر من 3.5 مليار جنيه للبناء والتطوير منذ 7 سنوات

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:37 م
رئيس أسوان الجديدة: أنفقنا أكثر من 3.5 مليار جنيه للبناء والتطوير منذ 7 سنوات مدينة أسوان الجديدة
كتب أحمد عرفة

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قال المهندس أحمد رشاد رئيس مدينة أسوان الجديدة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم ضمن فعاليات أسبوع الصعيد الذي اختتم أعماله اليوم وتم تكريمه على هامشه أن لحظة تكريم الرئيس السيسي له لا توصف، متابعا: "مش قادر أوصف هذه اللحظات.. ولقاء الرئيس السيسي مباشرة يختلف كثيرًا عن مشاهدته في التلفزيون وهي مفاجأة الواحد مايتخليهاش.. الحمد لله".

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه سعيد بتكريم الرئيس السيسي له وسعادته بالانجازات التي تمت في مدينة أسوان الجديدة، قائلا: "الحمد لله شكرني وقلي جهد مشكور يابشمهندس.. ولمست الاستحسان في عينيه".

وكشف رئيس المدينة أن حجم الانفاق قبل عام 2014 على المدينة لم يتجاوز 700 مليون جنيه ومنذ منتصف 2014 وحتى الآن وصلت المبالغ المصروفة 3.5 مليار جنيه بل تتعدى ذلك، متابعا: "ده ناتج عن شغل كتير نجم عنه بناء 330 عمارة إسكان إجتماعي والهدف من المدينة  بحلول عام 2050 أن يبلغ عدد سكانها  850 ألف نسمة، وهو رقم ضخم مقارنة بحجم سكان محافظة أسوان الذي لا يتعدى 2 مليون نسمة وفقاً للمخطط الاستراتيجي الموضوع عام 2016".

وتابع المهندس أحمد رشاد، أن ما يميز مدينة أسوان الجديدة مقارنة بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية أنها تملك إطلالة على النيل بما يمنحها ميزه  في السياحة بشكل متميز، قائلاً: "مساحتها 1000 فدان بدأنا في المرحلة الاولى وشرفنا  بتفقد الرئيس  على مساحة 300 فدان منه ملاصق للمسرح الروماني الذي شهد احتفالية اليوم وممشى سياحي عالمي يمثل فخر لأسوان ومصر كلها".


احمد رشاد

لميس الحديدى

الصعيد

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