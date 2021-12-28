دورة تدريبية للعاملين بمسجد السلطان حسن وورشة عمل للحرف التراثية بسوهاج

كتب محمد أسعد

نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية للعاملين بمسجد السلطان حسن بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل للحرف التراثية بسوهاج، وذلك في إطار خطة الارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي والأثري على مستوى الجمهورية.

وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أن تدريب العاملين بمسجد السلطان حسن يأتي ضمن برنامج "سفراء السياحة" الذي يتم تنفيذه للمتعاملين مع الزائر في الأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، لافتة إلى أنه تم تنفيذ هذا التدريب الذي استمر لمدة يومين بالتنسيق مع الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار والذي أشاد بهذا التدريب الذي تم تنفيذه مسبقًا للعاملين بسوق السلاح وباب الوزير، وتحت إشراف مدير منطقة آثار جنوب القاهرة، ومدير منطقة آثار السلطان اللذان قاما بتسليم الشهادات للمتدربين في ختام هذه الدورة التدريبية.

وأضافت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أنه قام بتدريب العاملين مؤسسة "Rythm" المتخصصة في مجال التدريب، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ هذا التدريب بجميع المواقع الأثرية والمتاحف لرفع كفاءة المتعاملين مع السائحين بها.

جدير بالذكر أن برنامج "سفراء السياحة" يتم تنفيذه بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة " " Rythm المتخصصة في مجال التدريب والمعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة.

وفي سياق متصل، وتحت عنوان "الحرف التراثية بمحافظة سوهاج بين الواقع والمأمول " نظمت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورشة عمل حضرها المستشار السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وأساتذة من كلية السياحة والفنادق بالأقصر وعدد من ممثلي الجهات المعنية والمهتمة بالحرف التراثية وعلى رأسهم مدير مركز الحرف اليدوية بجامعة سوهاج، ومديري وأصحاب المصانع والمراكز العاملة بالصناعات اليدوية، وعدد من الطلاب بكلية السياحة والفنادق جامعة سوهاج، وعدد من الشباب العامل بصناعة الحرف اليدوية بمدينة أخميم.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على وتعزيز الحرف والصناعات اليدوية المتنوعة والتي تعكس التراث الاجتماعي والثقافي للمحافظة مما يكون له مردود إيجابي في رفع الوعى الثقافي لدى المجتمع المصري، خاصة وأن مدينة أخميم بمحافظة سوهاج تشتهر بالنسيج اليدوي.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية أن المشاركين في ورشة العمل أوصوا بتنفيذ عددا من البرامج التدريبية المهنية التي تهدف إلى تنويع المنتج النهائي ليناسب شريحة كبيرة من العملاء، وضمان جودة المنتج.

هذا بالإضافة الي فتح منافذ جديدة لتسويق المنتجات الحرفية في كافة المواقع الأثرية والسياحية، وتنظيم فاعلية سنوية دائمة تعمل على إبراز الجانب التراثي لمحافظة سوهاج من تراث مادى ولا مادى، وتنفيذ عدد من المواد الدعائية بمختلف اللغات التي تشتمل على معلومات عن مراكز صناعة الحرف التراثية بمحافظة سوهاج والمنتجات التي تنتجها، بالإضافة إلى إعداد نموذج لبطاقة hangtag تتضمن التعريف بالحرفة والمقصد الذى صنع به المنتج اليدوي، وإعداد نموذج لبطاقة pricetag لوضعها على المنتجات اليدوية التي تنتجها المجتمعات المحلية بسوهاج.