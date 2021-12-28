دفن جثة عامل لقى مصرعه بعد انهيار حائط عليه أثناء أعمال بناء بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة عامل لقى مصرعه خلال المشاركة في هدم عقار، حيث انهار عليه حائط، ما أسفر عن إصابته، ونقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

لقى عامل مصرعه خلال المشاركة في هدم عقار، حيث انهار عليه حائط، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة عامل بكسور نتيجة سقوط حائط عليه بالبدرشين، ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل معمار خلال المشاركة في هدم عقار انهار عليه حائط مما أسفر عن إصابته ومصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.