دراسة للإحصاء ترصد ارتفاع معدلات الزواج لسن 18 إلى 29 سنة خلال 2019

كتب: مدحت عادل

قالت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات الزواج والطلاق للفئة العمرية من (18-29 سنة) ارتفعت بالنسبة للإناث طبقاً لمحل الإقامة والنوع خلال الفترة الزمنية (2017-2019)، مقارنة بالذكور خلال هذه الفترة.

وانخفض معدل الزواج للذكور من 55.3 في الألف عام 2017 إلى 51.8 في الألف عام 2018، ولكنه عاد إلى الزيادة ليصل إلى 53.2 في الألف عام 2019 وبالمثل بالنسبة للإناث فقد تناقص المعدل من 79.7 في الألف إلى 75.8 في الألف بين عامي 2017 و2018 ثم ارتفع إلى 78.5 في الألف عام 2019.

ويعرف معدل الزواج بأنه عدد عقود الزواج التي تحدث خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام، بينما يعرف معدل الطلاق بأنه عدد إشهادات الطلاق التي تمت خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام.

وبالنسبة لمعدل الطلاق، فقد سجلت معدلات طلاق الإناث ضعف معدلات الذكور في الفئة العمرية (18-29)، فقد بلغ معدل الطلاق للذكور 4.4 لكل ألف من السكان مقابل 8.4 للإناث عام 2017، كما انخفضت بنسبة ضئيلة للذكور ليسجل 4.3 لكل ألف من السكان عامي 2018 و2019، أما بالنسبة للإناث فقد تزايد المعدل من 8.9 في الألف عام 2017 ليصل إلى 9.2 في الألف عام 2019.

وتكتسب معدلات الزواج والطلاق أهمية خاصة، حيث إنه من المؤشرات الاجتماعية الهامة التي يرتبط بها الإنجاب ومعدلات نمو السكان، إلا أنه في الأونة الأخيرة انتشرت ظاهرة الطلاق والتي تعد مشكلة اجتماعية اقتصادية لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع بأكمله.