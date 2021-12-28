دبلوماسى أفغاني: "طالبان" تصدر جوازات سفر أفغانية لأعضاء "القاعدة" و"داعش"

موسكو /أ ش أ/

اتهم السفير الأفغانى لدى طاجيكستان، محمد ظاهر، حركة "طالبان"، التى تسيطر على الحكم فى أفغانستان، بإصدار جوازات سفر أفغانية لأعضاء تنظيمى "القاعدة" و"داعش".

وقال ظاهر - فى تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء - : "ينبغى أن يعلم العالم بأسره أن جميع الإرهابيين من القاعدة وداعش فى أفغانستان يُمنحون جوازات سفر أفغانية من جانب طالبان. هذه إشارة خطيرة للبشرية جمعاء بشأن تقنين (وضع) الإرهابيين".

واعتبر الدبلوماسى الأفغانى أن حكم "طالبان" لبلاده "لن يكون طويلاً، وتابع: "لا أحد يعترف بطالبان"، مضيفًا أن خلافات برزت بين أعضاء الحركة، كما يتظاهر السيدات ضد نظامهم "كل يوم تقريبًا"، على حد قوله.