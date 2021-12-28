اليوم السابع
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حياة كريمة.. محافظ المنوفية يتفقد مشروعات المبادرة ويشيد بنسب تنفيذ المشروعات

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 03:57 م
حياة كريمة.. محافظ المنوفية يتفقد مشروعات المبادرة ويشيد بنسب تنفيذ المشروعات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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واصل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بمركز ومدينة الشهداء بتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "  لتطوير  الريف المصري ، رافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، المستشار الهندسي ومنسق حياة كريمة بالمحافظة .

حيث تفقد محافظ المنوفية  الأعمال الإنشائية لعدد 2 عمارة سكنية بقرية دراجيل علي مساحة 2200 م2 بإجمالي 16 وحدة سكنية ضمن مبادرة " سكن كريم  لتوفير سكن لائق للأسر الأولي بالرعاية للارتقاء بمستوي جودة الحياة المعيشية ، هذا وقد ومن المقرر إنشاء 18 عمارة سكنية جديدة وفق نموذج موحد بإجمالي 144 وحدة  للأسر المستحقة بـنطاق 5 قري وهم 2 عمارة سكنية بـ 16 وحدة بدراجيل ، 4 عمارات بـ 32 وحدة بكفر السوالمية ، 2 عمارة بـ 16 وحدة بزاوية البقلي ، 4 عمارات بـ 32 وحدة بالعزبة الحمرا ، 6 عمارات بـ 48 وحدة بقرية سرسموس ، بالإضافة الي أنه تم حصر لكافة المنازل المستهدف إحلالها وتطويرها للفئات الأكثر إحتياجاً ضمن المبادرة  بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة والتضامن الإجتماعي .

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب ساحل الجوابر  بنسبة تنفيذ 85% ، وتابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية للمبني الإداري وجاري إستكمال أعمال الدهانات والتشطيبات الداخلية والخارجية ، فيما تم تفقد  الملعب النجيلي بمركز الشباب وتم الإنتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك والنجيل الصناعي .

هذا وقد  تابع محافظ المنوفية أعمال التشطيبات النهائية لمشروعات المجمعات الخدمية والزراعية والصحية الجاري تنفيذها بقرية ساحل الجوابر وفق النموذج الموحد من حيث التصميمات ، وأكد المحافظ على أنه تم  إنجاز الأعمال بالمجمعات بنسبة  بلغت 80 % ، مشيداً بدور الهيئة الهندسية  في تنفيذ المشروعات والمتابعة المستمرة للأعمال ، حيث  يقام المجمع الخدمى على مساحة 750 م2 وسيضم  العديد من الخدمات  ( وحدة محلية ، مركز نموذجي ، سجل مدني ، وحدة إجتماعية، خدمات البريد ، الشهر العقارى ، تموين ) كما يقام المجمع الزراعي على مساحة 370 م2 ويضم وحدة زراعية وبيطرية وتعاون زراعي وبنك تنمية وإئتمان زراعي ، كما تفقد  المحافظ أعمال التشطيبات النهائية للوحدة الصحية بساحل الجوابر.

هذا وقد إستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية ، بتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع  محطة معالجة صرف صحى بدراجيل بتكلفة تقديرية (90 مليون جنيه )  وبطاقة إستيعابية 5إلى 7,5 ألف م3/يوم  ، وإستمع المحافظ لشرح تفصيلى من رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى عن الموقف التنفيذى للمشروع ، والذى أشار  بأنه تم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة  60% ومن المقرر نهو الأعمال فى يونيو 2022 وسيخدم المشروع  50 ألف نسمة ، مؤكدا بأن القرى المقرر ربط تصرفاتها على محطة المعالجة هى ( دراجيل وشمياطس وكفر الجمالة ).

كما أضاف رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بانه جارى العمل بمشروع الصرف الصحى  المتكامل بدراجيل بتكلفة تقديرية  (45  ) مليون جنيه  ، ويضم  محطة رفع وشبكات إنحدار وخط طرد ، وتم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة تنفيذ 60% ، و تنفيذ 6كم شبكات إنحدار من إجمالى 12 كم بنسبة 50 % ، وتنفيذ 2كم خط طرد من إجمالى 3.5كم بنسبة 60% ، ومن المقرر نهو الأعمال بشهر مارس 2022،  كما يتم إنشاء مشروع الصرف الصحى بقرية شمياطس ضمن حياة كريمة  بتكلفة  (40  )مليون جنية ، ويضم المشروع شبكة الإنحدار بطول 10 ألاف كم .

واختتم محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد  أعمال  التشطيبات والتجهيزات بالمجمع الخدمى وكذا أعمال التأسيس بالمجمع الزراعى  وكذا مبنى الإسعاف بقرية دراجيل ضمن مبادرة حياة كريمة بالشهداء .



 


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محافظ المنوفية

حياة كريمة

مركز الشهداء

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