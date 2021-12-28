حياة كريمة.. محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات القومى للمرأة فى توعية المواطنين

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المرأة تمثل الدعامة الأساسية والقوى المساندة لتقدم ونهوض البلاد فهي الأداة القادرة على تحريك المجتمع، وتُعد قاسماً مشتركاً وشريكاً أساسياً مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع ، بالإضافة إلى دورها في المنزل وتربية أبنائها وتقديم أجيالاً تضحي بحياتها من أجل الحفاظ علي أمن وإستقرار البلاد ، مقدماً الشكر والتقدير للمرأة المصرية قائلاً : هنيئاً لمصرنا الغالية بسيداتها الفضليات وأبنائها المخلصين.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أنه تنفيذاً للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تم تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية عن المشكلة السكانية وتنظيم الأسرة وأثره على صحة الأم والطفل ورفاهية المجتمع ، وكذلك مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث وذلك لتوعية المواطنين بقرى حياة كريمة ، كما شارك فرع المجلس القومى للمرأة بتوعية المواطنين وخاصة السيدات بأهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من الإصابة بالفيروس ، وكذا تعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع ، وكان إجمالي المستهدف 3150 سيدة ، و1310رجل.



وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة إلي قيام الفرع بتنظيم 65 ندوة إستهدفت (5300) سيدة ورجل للتوعية بمشكلة الزيادة السكانية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث علي الفرد والمجتمع.



كما قام الفرع بالتعاون مع مديريه الأوقاف بعقد جلسات الدوار بقريه جزيرة سعود التابعة لرئاسة مركز الحسينيه بهدف رفع الوعى الصحى والإجتماعى والإقتصادى للمرأة حيث تم عقد 36 جلسه إستهدفت توعيه عدد 1260 سيدة ورجل.



وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن الفرع قام ، بتنفيذ اللقاء الأول في ( برنامج مقدمي المشوره الأسرىة) لتوضيح أهمية الرضاعة الطبيعية ورعاية الطفل في الفترة من الميلاد حتى سن 6 سنوات ، وكذلك التعريف بالصحة العامة للطفل والأخطاء التى تقع فيها الأسرة عن نظام التغذية ، وعرض طرق ( التربية الإيجابية ) و الفرق بين التأديب والعقاب.



كما قام فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأكاديميه الوطنيه لمكافحه الفساد بتنظيم ندوة عن دور المرأه فى مكافحة الفساد بالتعاون مع الأكاديميه الوطنيه للأمن القومى ، بحضور عدد 110 فرد من محافظات (الدقهليه – الاسماعيليه – الشرقيه) ، وتم خلالها إستعراض إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة وإلقاء الضوء عن المشروعات الكبري الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية وأثر توافر النزاهه والشفافية في نجاح توقع حدوث الأزمات والتعامل معها وإنعكاس ذلك على الأمن القومي.



وفي مجال العنف ضد المرأة



أشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة إلى قيام الفرع بتنفيذ دورتين تدريبيتين للرائدات الريفيات ، وذلك فى إطار حملة طرق الأبواب بعنوان " إحميها من الختان " والتى تطلقها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة و للأمومة ، وذلك لتدريب الرائدات على رسائل الحملة بهدف توصيل رسائل الحملة للسيدات وتوضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات ، و توضيح العقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في إرتكاب هذه الجريمة ، وكذلك الأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.



كما قام الفرع بتنفيذ حمله طرق أبواب بعنوان (إحميها من الختان) وضرورة التسجيل للحصول على لقاح كرونا ، وتم زيارة 8 مراكز باجمالى عدد 36 قريه بإجمالي 17409 زيارة وإستهدفت 32442 سيدة و19798 رجل و 26191 طفل،باجمالى 78431 مواطن ، وخلال الحملة تم نشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث ، كما تتضمن الحملة أيضاً التوعية بأهمية التسجيل الإلكتروني لتلقى لقاح كورونا.



وأشارت مقررة الفرع إلى أن الفرع قام بالمشاركه فى إحتفالية مديرية الشباب والرياضة (صاحبة أثر ) في إطار الإحتفالات باليوم العالمي للمرأة ويوم الشهيد وتكريم عدد 6 سيدات فضليات لهن أثر في المجتمع تقديراً لتضحياتهن بكل غالٍ وثمين في سبيل رفعة شأن الوطن.



كما قام فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بافتتاح (22) فصل يقوم بالتدريس فيه متطوعات بنظام التعاقد الحر بإجمالي عدد دارسات (115) دارسة كما يتم عمل اكتتاب فوري أثناء القوافل الطبية للحصول على شهادات محو الأمية وكذا المشاركة في فعاليات المجالس الاقليمية لمحو الأمية.



وفي المجال الصحى، أوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن المجلس شارك فى تنفيذ قوافل للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وإستهدفت (10140) سيدة ، وشملت تقديم خدمات تنظيم الأسرة ومتابعة الحمل وكشف النسا والفحص بالسونار ، وعلي هامش القوافل الصحية تم عمل معرض لمنتجات نادي المرأة من مشغولات يدوية وكوريشية وتريكو ومفروشات ومنتجات المطبخ التعليمي.





