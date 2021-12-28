حياة كريمة.. محافظة المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية بوحدة طب الأسرة بشمياطس

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الشهداء لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية للوقوف على آخر مستجدات الأعمال ودفع منظومة العمل، للإلتزام بالتوقيتات الزمنية لنهو المشروعات ، رافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية والمستشار الهندسي وأعضاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومنسق حياة كريمة بالمحافظة .



وبدأ محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطريق النصر والمقامة على المصرف المغطى بتكلفة تقارب 5 مليون و500 ألف جنيه ، حيث إستمع المحافظ لشرح تفصيلي من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن الموقف التنفيذى لأعمال التطوير.

وأشارت إلى أنه تم الإنتهاء من صب الأرضيات الخرسانية المطبوعة وجارى الإنتهاء من أعمال إنشاء أحواض الزهور والبرجولات الخشبية وزرع الأعمدة الديكورية الحديثة والنجيل الطبيعى لإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمنطقة كمتنفس لأهالي الشهداء، وخلال تفقده لأعمال الجزيرة الوسطى وجه المحافظ بضرورة تركيب بلدورات مضيئة وكاميرات مراقبة وتشكيل إدارة للحدائق حفاظا على أعمال التطوير.



كما تابع محافظ المنوفية أعمال وضع و تسوية طبقة الأساس بشارعى داير الناحية و شعلان بمدينة الشهداء بإجمالى أطوال 1,300كم ، حيث تشمل أعمال التطوير تركيب بلدورات وإنشاء أرصفة جانبية وبلاعات أمطار ورفع مطابق الصرف الصحى ، مشددا على رئيس المدينة بالمتابعة الميدانية لكافة أعمال التطوير والتنسيق الكامل مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات والتأكد من الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة ، هذا وقد أشار مدير مديرية الطرق إلى أنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بشوارع الصاغة بطول 1 كيلو وتم الإنتهاء من قطع الفرمة وتكسير الأرصفة ، وشارع داير الناحية بسرسنا بطول 800 متر ، وإعادة الرصف بشارع الإسعاف بداية من شارع بورسعيد وحتى شارع النصر بطول 300 متر.

كما تتضمن الأعمال إستكمال الرصف بشارع الشيخ عبد المجيد سليم من شارع بورسعيد وحتى شارع سراج الدين بطول 500 متر،وشارع مسجد السلام ورصف شارع متفرع منه وحتى شارع النصر بطول 400 متر ، بإجمالى تكلفة 10 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية لأعمال الرصف بمدينة الشهداء لعام 2021/2022 .



هذا وتفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية شمياطس ضمن المشروع القومى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم خدمة طبية لأهالى القرية ، حيث جارى الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية الداخلية والخارجية للمبنى بنسبة تنفيذ 96% ، وقد وجه المحافظ رئيس المدينة بإعداد حصر شامل لكافة منشأت مشروعات "حياة كريمة" بمختلف القطاعات لتذليل العقبات واتخاذ الإجراءات العاجلة لسرعة الإنتهاء من توصيل كافة المرافق إليها ، كما وجه بتطوير المنطقة المحيطة بالوحدة وتجميلها ورفع كافة تراكمات الهدم لإظهار الشكل الجمالى والحضارى لمشروعات المبادرة ، أشار المحافظ إلى أنه من المقرر إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد (7) وحدات صحية بنطاق مركز الشهداء و (11) وحدة صحية بقرى مركز أشمون ضمن المبادرة الرئاسية للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .



وقد أشاد محافظ المنوفية بكافة المبادرات الرئاسية وبالأخص مبادرة "حياة كريمة " كونها أحد أهم المبادرات التي تهتم بتطوير حياة الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية نحو الأفضل من خلال رفع وتطوير قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى بكافة القطاعات الخدمية وجعلها متكاملة من كافة الجوانب .



هذا و يستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرى ساحل الجوابر و دراجيل بمركز الشهداء .







الأعمال الجارية



الجولة التفقدية للمحافظ



جانب من الجولة التفقدية للمحافظ



جانب من الجولة



جانب من جولة المحافظ



جولة المحافظ



محافظ المنوفية يتابع ميدانياً



