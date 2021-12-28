حياة كريمة المنيا .. الكشف الطبى على 13 ألف مواطن بـ7 قوافل طبية

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى المحافظة تضمنت قريتي معصرة حجاج و صندفا بمركز بني مزار، وقفادة بمركز مغاغة، وقريتي الشيخ عبادة و أبو قلتة بمركز ملوى، والخياري بمركز أبو قرقاص، وأولاد مرجان بديرمواس، وذلك على مدار شهر نوفمبر الماضي.



يأتي ذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، و في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا.



أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، انه تم توقيع الكشف الطبي علي 13 ألف و 273 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل للمستشفيات للحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج.



وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بالمديرية، إنه تم عمل عدد 814 تحليل مختلف، وعمل موجات صوتية لــ 317 حالة، ورسم قلب لـ 92 حالة، وأشعة سينية لـ 45 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 889 متردد، وتحويل للمستشفيات 311 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 952 متردد.





الحملة الطبية



القافلة الطبية



الكشف الطبى



جانب من الحملة



جانب من عمليات الكشف



صرف العلاج



