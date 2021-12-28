حى غرب الإسكندرية يعقد لقاء جماهيريا لحل شكاوى المواطنين

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية ، لقاء جماهيري بعدد من المواطنين بمكتبها بوجود الإدارت المختصة بالحى، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.



واستمعت لشكاوي المواطنين ووجهت مسئولي الإدارات المختصة بالحل الفوري لتلك الشكاوى.



ونوهت شعبان بأهمية التواصل بين القيادات التنفيذية وبين المواطنين وتذليل أى صعوبات وحل أى شكوي تخص المواطن والوصول إلى أفضل الخدمات المقدمه للمواطن.



ويذكر أن حي غرب يواصل أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة بنطاق الحي والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة، وبناءا علي تكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب واستجابه لشكاوى المواطنين.



وقامت إدارة الكهرباء بالحي بأعمال رفع كفاءة الإضاءة وصيانة وإنارة الأعمدة والكشافات بنطاق الحى، كما تم إزالة خطورة بمفتاح مدينة العرائس وإنارة الكشافات المطفأة، فضلا عن صيانة وإنارة كل من شارع ابن طولون وشارع الخديوى.



وجارى على مدار الساعة الصيانة الدورية والإنارة الفورية للأعمدة والكشافات بنطاق الحي ورفع كفاءة الإضاءه حفاظا على سلامة المواطنين.