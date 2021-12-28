اليوم السابع
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حصاد 2021 بالقليوبية.. تنفيذ 21 مشروع مياه شرب وصرف بتكلفة 1.264 مليار جنيه

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 09:48 ص
حصاد 2021 بالقليوبية.. تنفيذ 21 مشروع مياه شرب وصرف بتكلفة 1.264 مليار جنيه محطة مياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، خلال عام 2021، الإنتهاء من تنفيذ 16 مشروع صرف صحى منذ إنتهاء العام الماضى حتى تاريخه، بإجمالى 684.01 مليون جنيه، و5 محطة مياه شرب بإجمالى 580 مليون جنيه.
 
وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، كما أنه جارى تنفيذ 46 مشروع صرف صحى على مستوى مدن ومراكز المحافظة بإعتماد قدره 3212.5 مليون جنيها، بالإضافة إلى 6 مشروعات مياه شرب بإعتماد قدره 917.10 مليون جنيه.
 
وأوضحت شركة مياه الشريب والصرف الصحى، أنه لدعم خدمة المياه بمدينة بنها حيث يحتاج مشروع محطة مياه الزراعة القديمة ببنها إلي موافقة وزارة الري على سحب كمية المياه اللازمة للتوسعات لتصبح طاقة المحطة من 92 لتر/ ثانية، إلي 570 لتر/ثانية، وتم التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى لحل تلك المشكلة، إلا أن وزارة الري رفضت التوسع إلا بعد دراسة حفر 22 بئر جوفي على نفقة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لتعويض التصرف المطلوب سحبه الأمر الذي رفضه الجهاز لكونه ليس مختصا بتنفيذ الآبار.
 
وتابعت، أنه وجارى حالياً التنسيق مع شركة مياه الشرب لوجود بديل، وقد تم طرح فكرة أخذ حصة المياه المقررة بنحو 15 ألف لتر/يوم لمحطة مياه شبلنجة حاليا لحل تلك المشكلة إلا أنه جارى دراستها للوقوف على الحل الأمثل مع المختصين بوزارة الموارد المائية والرى وشركة المياه.

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محافظة القليوبية

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