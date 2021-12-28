حركة النقل البحري تسجل 53 ألف راكب بالربع الثاني عام 2021

كتب: مدحت عادل

سجل عدد ركاب النقل البحري، ارتفاعا ملحوظا في الربع الثاني من عام 2021، وفقا لبيانات حكومية، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2020، حيث بلغ عدد ركاب النقل البحري نحو 53.4 ألف راكب بالربع الثاني عام 2021، بينما كانت 4.2 ألف راكب خلال الفترة المقارنة العام الماضي، بزيادة بلغت 49.2 ألف راكب.



عدد ركاب النقل البحرى

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد ركاب النقل البحري قد شهد تراجعا خلال الربع الأول من عام 2021، وبلغ نحو 45.5 ألف راكب، مقابل 104 ألف راكب خلال نفس الربع من العام الماضي 2020، بتراجع بلغ 58.5 ألف راكب.

أما بالنسبة لحركة البضائع المنقولة بحرا فقد شهدت ارتفاعا طفيفا، حيث سجلت 41 مليون طن بالربع الثاني من عام 2021، مقابل 39.2 مليون طن خلال نفس الربع عام 2020، بزيادة بلغت 1.8 مليون طن، بينما سجلت حركة البضائع نحو 40.6 مليون طن بالربع الأول من عام 2021، مقابل 39.2 مليون طن في الربع المناظر عام 2020.

وسجل إعداد السفن العابرة بقناة السويس ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد السفن العابرة نحو 1184 سفينة في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 1110 سفينة في شهر سبتمبر عام 2019، وذلك بزيادة بلغت 74 سفينة، بينما تراجع عدد ناقلات البترول العابرة للقناة ليصل إلى 354 ناقلة بترول في سبتمبر الماضي، مقابل 412 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 58 ناقلة بترول.