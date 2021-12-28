حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل زوج عشيقته بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بسوهاج حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق عقب قيامه بقتل عامل أخر طعنا بسلاح أبيض عقب ضبط المجنى عليه له مع زوجته بمسكن الزوجية في وضع مخل بالآداب العامة نشبت على أثرها مشاجرة أنتهت بمقتل الزوج على يد العشيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بإمساك الأهالى بعامل عقب قيامه بقتل أخر ضبطه داخل مسكن الزوجية مع زوجته وتم تسليم المتهم للشرطة وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة وتعين الخدمات الأمنية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة المباحث بوفاة عامل يبلغ من العمر 30 سنة داخل مسكنه وتم نقل الجثة للمستشفى العام وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة بالمشرحة حيث أظهرت المعاينة الأولية وجود طعنات متفرقة بالجسم من الأمام والخلف.

تم تشكيل فريق بحث وتوصلت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة عامل يبلغ من العمر 20 سنة تربطه علاقة غير شرعية بزوجة المجنى عليه حيث كان الأهالى قاموا بالإمساك به بعد سماع إستغاثات من المجنى عليه وفرار الزوجة مسرعة إلى الخارج بصحبة نجليها مرددة كلمات من بينها زوجى سيقتلني.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بأن هناك علاقة غير شرعية تربطه بزوجة المجنى عليه وأنه داخل السكن فوجده بالداخل حاول الإمساك به إلا أنه حاول الهرب فتخلص منه عن طريق الطعن إلا أن الأهالى بعد سماع صوت الإستغاثات أمسكوا به حال محاولته الهروب من منور المنزل تم تحرير محضرا بالواقة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصحرت بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام على زمة التحقيق.



اثار الإشتباك بين الزوج والعشيق



المنزل الذى حدثت به الواقعة



المنور مكان الهروب