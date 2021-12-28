جهاز العلمين الجديدة: 171 مليار جنيه استثمارات بالمدينة حتى الآن

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن القيادة السياسية حريصة على تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وهذه المساحة لمدينة العلمين الجديدة من الأماكن التى كانت غير مستغلة بالشكل الأمثل، وتم وضع نواة لمدينة مليونية عالمية على الساحل من خلال عدة محاور سياحية وخدمية وسكنية وصناعية، بناء على توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية العمرانية بالشكل الكامل وتم البدء بشبكة الطرق.

وأوضح سمير، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة، أن شبكة الطرق من أهم النقاط التى يتم إلقاء الضوء عليها فى المدن الجديدة لأهميتها فى تحقيق التنمية، بالإضافة للبنية التحتية، ومحطات معالجة بطاقة هائلة، وتم استغلال قرب المدينة من البحر، وتم الانتهاء من محطة التحلية وتم إنشاء أنماط إسكان مختلفة، إسكان اجتماعى، ومتوسط، وحى لاتينى، كومباوند سكنى، بالإضافة للوحدات الموجودة على الشاطئ.

وتابع: "إنشاء وحدات سكنية تستوعب كافة الشرائح المجتمعية، والدولة بدأت بالإسكان الاجتماعى والمتميز وغطت كافة شرائح المجتمع، بالإضافة لإنشاء محطة معالجة ثلاثية، المرحلة الأولى ستدخل الخدمة فى أقل من شهر، ومحطة كهرباء تم ربطها على الشبكة الموحدة وجارى الانتهاء من المرحلة الأولى فى مختلف القطاعات بإجمالى استثمارات 171 مليار جنيه حتى الآن.

ومن جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة حريصة على إنشاء مدن جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تعد المدن الذكية نقلة كبيرة فى مجال الثروة العقارية ولها دور كبير فى تحقيق التنمية المستدامة وإنعاش قطاع الثروة العقارية، فيوجد 40 مدينة جديدة سيتم إلقاء الضوء على ما يجرى بها من مشروعات قومية على أرض الواقع.