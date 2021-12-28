جامعة الأزهر تعلن شروط التقدم لحوافز وتكاليف النشر بالدراسات العليا

كتب لؤى على

أعلنت جامعة الأزهر، فتح موقع التقدم للحصول على حوافز وتكاليف النشر الدولى عن الأبحاث المنشورة لعام 2020 على أن يتم فتح الموقع للتقدم حتى يوم السبت 15/1/2022.

وأوضح الدكتور أحمد الشافعى (مدير وحدة التصنيف الدولى والامتياز البحثى بمكتب التميز الدولى للجامعة) بأنه سيتم فتح باب التقدم للأبحاث عن عام 2020 لمدة 21 يوم بحد أقصى 3 أبحاث للباحث الواحد، بالإضافة لضرورة وجود ما يلى لجميع المتقدمين:

1- الايميل الجامعى

-2 المعرف الدولى للباحثين: ORCID, Scopus ID and Researcher ID

وسيتم لاحقا أن شاء الله فتح باب التقدم لأبحاث 2021

وقبل التسجيل إلى بوابة حوافز وتكاليف النشر الدولى المتميز الدخول إلى الرابط التالى https://forms.office.com/r/HrEAu5zgaT لتحديث البيانات الخاصة بالبريد الالكترونى الجامعى وفى حالة وجود مشكله فى البريد الالكترونى الجامعى للسادة أعضاء هيئة التدريس يرجى التواصل مع البريد الالكترونى التالى لحل مشاكل البريد الالكترونى shkwa@azhar.edu.eg أو التوجه إلى وحدة نظم المعلومات والشبكات بالجامعة للحصول على الدعم الفني.

ولطلب الدعم الفنى لبوابة حافز وتكاليف النشر الدولى يتم التواصل مع البريد الالكترونى التالى res.support@azhar.edu.eg

وقد وجه الدكتور محمود صديق الشكر للقائمين على ملف التصنيف الدولى والامتياز البحثى بالجامعة وأيضا وحدة نظم المعلومات بالجامعة على تطوير اللائحة وأنشاء موقع التقدم لحوافز وتكاليف النشر الدولي، ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام بملف التصنيف الدولى والامتياز البحثى ودعم البحوث وتميزها وتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس واستمرارا فى تطوير الدراسات العليا بجامعة الأزهر.