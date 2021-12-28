اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:57 م
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تكريم الأئمة والواعظات الحاصلين على دورة "الحوكمة ومكافحة الفساد"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:58 م
تكريم الأئمة والواعظات الحاصلين على دورة "الحوكمة ومكافحة الفساد" الأئمة والواعظات الحاصلين على دورة "الحوكمة ومكافحة الفساد"
كتب على عبد الرحمن

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كرم اللواء حامد عبد الفتاح هميمي وكيل هيئة الرقابة الإدارية، الأئمة والواعظات الحاصلين على دورة "الحوكمة ومكافحة الفساد" المنعقدة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، وعددهم خمسين إماما وواعظة من الأئمة المتميزين والواعظات المتميزات.
 
وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة الفساد، وخطة كل من هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الأوقاف في التدريب والتثقيف المستمر والتوعية بمخاطر الفساد وحتمية مكافحته ، وفي ضوء التعاون  بين وزارة الأوقاف وهيئة الرقابة الإدارية.
 
واختتمت اليوم الثلاثاء، دورة "الحوكمة ومكافحة الفساد" المنعقدة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية لـ 50 إماما وواعظة من الأئمة المتميزين والواعظات المتميزات.

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