تكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع القاهرة استعدادا لاحتفالات رأس السنة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

كثفت محافظة القاهرة أعمال النظافة والتجميل بالشوارع والحدائق، من خلال هيئة النظافة وشركات النظافة بالقاهرة، استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية، حيث تم تقليم 13 نخلة بشارع أحمد حلمي إدارة حدائق الساحل بواسطة أبراج ونخالين الهيئة ومشاركة إدارة حدائق الساحل فى أعمال تزيين ميدان الخلفاوى احتفالاً برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وفى السياق ذاته، عقدت الشركة المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية، لقاءات مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بالمطرية المشاركة فى اللجان المشرفة على منظومة النظافة الجديدة، لوضع آليات التعاون والتكاتف المجتمعي لنشر أهداف المنظومة الجديدة للنظافة والعمل علي تقويم السلوكيات المجتمعية سويا.

كما كثفت محافظة القاهرة من أعمال النظافة بمحيط الكنائس استعدادا لاحتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، كما تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة بمحيط الكنائس، شملت أعمال غسيل الأرصفة بمحيط أسوار الكنائس، وغسيل مداخل الكنائس ومنها كنائس مصر الجديدة وشرق القاهرة.