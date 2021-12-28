تقنيات المقاييس والموازين اليونانية القديمة" فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مركز العلوم ومتحف التكنولوجيا في سالونيك (NOESIS)، وبرعاية الأمانة العامة لليونانيين في الخارج بوزارة الشئون الخارجية بجمهورية اليونان، محاضرة بعنوان "تقنيات المقاييس والموازين اليونانية القديمة"، يلقيها الأستاذ الدكتور صبحي عاشور، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية، جامعة حلوان، وذلك الساعة الثانية مساء يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021، بقاعة الأوديتوريوم بالمدخل الرئيسي بمكتبة الإسكندرية.

تدور المحاضرة حول الأوزان والموازين والمقاييس اليونانية، والتي مثلت جانبًا مهمًا في مجتمع تميز بالنشاط التجاري الواسع. وكأدوات هامة في الحياة اليومية، خضعت لمراقبة سلطة دولة المدينة. وكانت صياغة المقياس أو المكيال تخضع للحسابات العلمية الدقيقة، وتعمم بواسطة نماذج منها أو نقوش تحدد معيارها تنصب في أماكن عامة داخل دولة المدينة.

تسلط المحاضرة الضوء على مثالين محددين، هما: نقش من جزيرة ثاسوس يحدد أبعاد مكيال للسوائل Metron، ولوحة مقاييس من أجورا مدينة قوريني تعرض ثلاثة معايير لوحدة القدم: الروماني، الأتيكي، والبطلمي، بما يدلل على تقنيات التحويل بينها.

بدأت الموازين اليونانية، كما في كل مكان، بسيطة ويدوية، لكنها أصبحت أكثر ميكانيكية بمرور الزمن، ويعد كتاب مسائل ميكانيكية Μηχανικά المنسوب إلى أرسطو حجر الزاوية فيما يتعلق بميزان يوناني يقوم على تقنية الرافعة ويعد تمهيدًا للقبان الرومانيStatera Romana ، وغالبًا ما تم هذا التطور عبر ميزان القبان الكمباني وتأثيرات إغريق اليونان العظمى.

جدير بالذكر أن المحاضرة متاحة للجمهور ولكن في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وعدد الحضور محدود ومتاح حتى اكتمال الحد الأقصى للقاعة.

