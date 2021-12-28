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تفاصيل انعقاد ندوة "التحول الرقمى" ضمن حياة كريمة بالمنوفية.. الخميس

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:00 ص
تفاصيل انعقاد ندوة "التحول الرقمى" ضمن حياة كريمة بالمنوفية.. الخميس وزارة الاتصالات
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت رئاسة مركز ومدينة أشمون عن استضافتها للندوة التوعوية السادسة للتحول الرقمى والتى سوف تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس المقبل الموافق 30-12-2021 فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر مركز الإرشاد الزراعى بقرية محلة سبك وذلك ضمن مبادرة حياه كريمة رقمية لتوعية المواطنين بأهمية التحول الرقمى باعتباره التوجه الرئيسى للدولة فى الوقت الحالى.

 

كما سيتم استعراض الدورات التدريبية المجانية التى تمنحها وزارة الاتصالات والاستفادة من الخدمات التى تقدمها الحكومة لرفع الوعى الفكرى والثقافى لدى المواطنين والشباب وطلاب الجامعات والخريجين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة. فى إطار التعاون المثمر والفعال بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون.

 

ومن جانبه وجه سرور رؤساء الوحدات المحلية بضرورة توعية المواطنين والعاملين بالجهات الحكومية المختلفة بأهمية تلك الندوات وحثهم على حضورها لمواكبة عصر جديد قائم على التحول الرقمى وأساسه لرفع جودة وكفاءة ودقة الخدمات المقدمة إليهم، مشيراً إلى أن سيتم عقد هذه الندوات أسبوعياً بجميع قرى مركز أشمون.


التحول الرقمى

حياة كريمة

المنوفية

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